Studia podyplomowe - dlaczego warto się na nie zapisać?

Wielu absolwentów szkoły wyższej nie do końca czuje się na siłach, aby podjąć wymarzoną pracę. Często szukają kursów dokształcających stażów, które pomogą im na starcie. Jednak wiele osób wybiera studia podyplomowe, które są znakomitą formą nauki. Uzupełniają wiedzę lub uczą na nowo. Szeroki wybór kierunków sprawia, że każdy znajdziesz coś dla siebie. Kto zatem może rekrutować się na takie studia i dlaczego warto?

Studia podyplomowe - dla kogo?

Na studia podyplomowe może pójść absolwent uczelni wyższej, który posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Studia podyplomowe trwają około 2 lata, a na zakończenie absolwent otrzymuje świadectwo. To znakomity wybór dla osób, dla których zdobyta wiedza i umiejętności to wciąż za mało.

Co dają studia podyplomowe?

Wiele osób uważa, że studia podyplomowe to jakby studia. Jednak nie do końca to prawda, z uwagi na to, że po ich ukończeniu nie dostajemy dyplomu (jak może na to nazwa wskazywać) ale świadectwo. Jest ono potwierdzeniem uczestnictwa na zajęciach oraz nabycia wiedzy z danego zakresu. W ofercie uczelni, w tym też WSZiB w Krakowie można znaleźć wiele ciekawych kierunków. Wśród nich znajduje się Finanse i prawo, Zarządzanie, Ochrona Zdrowia, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studia Informatyczne. Sprawdź sam!