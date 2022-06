Kierunek studiów - czy warto studiować zarządzanie?

Zarządzanie to bardzo popularny kierunek studiów na uczelniach wyższych. Jego atrakcyjność spowodowana jest tym, że nie należy do zbyt trudnych kierunków, a jednocześnie przygotowuje studentów do wysokich stanowisk w pracy. Wiele z nich często zastanawia się czy warto studiować zarządzanie? Odpowiedź na to pytanie nie będzie jednoznaczna, ponieważ to zależy od podejścia do życia i zaangażowania.

Którą uczelnie wybrać i czy warto studiować zarządzanie?

Jeśli chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto studiować zarządzanie powinniśmy na samym początku spojrzeć na charakterystykę danego kierunku. Na każdej uczelni może to wyglądać inaczej. Uczelnie techniczne skupią się bardziej na technicznych aspektach zarządzania, programach, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem czy projektowanie procesów produkcyjnych. Inne placówki edukacyjne będą kładły nacisk na ekonomię i zarządzanie zespołem ludzkim lub organizacją publiczną. Zanim wybierzesz którąś z nich zastanów się co cię bardziej interesuje i w jakiej roli widzisz się w przyszłości. Oczywiście bardzo ważne są również opinie na temat uczelni i jej poziom nauczania. To można w łatwy sposób sprawdzić w Internecie za pomocą udostępnianych co roku rankingów uczelni wyższych.

Zalety kierunku zarządzanie

Kierunek studiów zarządzanie to doskonały wybór dla osób, które widzą się jako menadżer, kierownik zespołu. Studia przygotowują studentów do zarządzania własną firmą lub do obrania wysokich stanowisk. Zatem czy warto studiować zarządzanie? Zdecydowanie tak, jeśli pragniesz nauczyć się jak być liderem, jak poprowadzić zespół, zarządzać wiedzą, ryzykiem, projektować procesy i umiejętnie planować.