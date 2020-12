Zadania z angielskiego na różnym poziomie zaawansowania

Dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z językiem angielskim? A może chcesz podnieść swoje umiejętności i przygotować się do matury rozszerzonej? W każdym z tym wypadków mamy coś dla Ciebie! Zadania z angielskiego zostały pogrupowane według poziomów zaawansowania, a to wszystko z myślą o tym, aby dopasować stan wiedzy do odpowiednich zadań. Jedno jest pewne - to świetny sposób na to, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jaki jest nasz aktualny poziom wiedzy.

Na jakie zadania z angielskiego warto zwrócić uwagę?

Naukę języków obcych można pogrupować według zagadnień. W zadaniach egzaminacyjnych dużą wagę przykłada się więc do zadań, w których ćwiczy się struktury gramatyczne i leksykalne, czytanie, a także mówienie! Zadania z angielskiego dostępne na platformie to zbiór ćwiczeń z różnych podręczników, których rozwiązanie zostało przygotowane przez nauczyciela angielskiego. Dzięki temu w szybki sposób możesz dowiedzieć się, jak rozwiązać zadanie, a także jak przygotować się do rozwiązywania zadania już całkowicie samodzielnie.

Dlaczego warto zapoznać się z platformą Odrabiamy?

To miejsce powstało z myślą o tym, aby rozwinąć umiejętności ucznia, a także przygotować do ważnych sprawdzianów i egzaminów. Ćwiczenia dostępne na platformie umożliwią szybkie powtórki, a także dostęp do rozwiązań wykonanych przecz nauczycieli. Sprawdź dostępne zadania z angielskiego i poznaj najważniejsze struktury i czasy, które zapewnią Ci swobodne porozumiewanie!