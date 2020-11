Studia Finanse i Rachunkowość - czy warto wziąć udział w rekrutacji?

Kończąc liceum lub technikum wiele osób zastanawia się nad swoją przyszłością. Drogi są tak naprawdę dwie - znalezienie pracy lub pójście na studia. Warto przeanalizować swoje zainteresowania i kierunki studiów w jakich byśmy się widzieli. Studia Finanse i Rachunkowość na WSZiB to znakomita opcja dla osób, które interesują się ekonomią, mają wiedzę z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także znajomość instrumentów finansowych. Sprawdź, dlaczego warto aplikować na WSZiB!

Dlaczego warto wybrać s tudia Finanse i Rachunkowość?

Wybierając kierunek studiów warto dopasować go do indywidualnych predyspozycji. Studia Finanse i Rachunkowość to znakomita opcja dla osób, które dobrze czują się z przedmiotami ścisłymi. Studia te na WSZiB w Krakowie odbywają się t rybie stacjonarnym i zaocznym. Taką możliwość z pewnością docenią osoby, które szukają studiów, gdzie bez problemu można połączyć nauką z życie prywatnym lub zawodowym.

Studia Finanse i Rachunkowość na WSZiB

WSZiB to uczelnia w Krakowie, która oferuje atrakcyjny program kształcenia. Studia Finanse i Rachunkowość to szansa na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości, jak też rewizji sprawozdań finansowych. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymają szerokie perspektywy zawodowe. Wśród tych zwodów wymienia się doradca finansowy lub inwestycyjny, podatkowy, analityk finansowy i wiele innych.